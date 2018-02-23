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الوطن

وزير التعليم العالي: أسبوع متحدي الإعاقة فخر لكل مصري

منذ 4 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
وزير التعليم العالي: أسبوع متحدي الإعاقة فخر لكل مصري

وزير التعليم العالي في المنيا

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن الأسبوع الأول لمتحدي الإعاقة، فخر لكل مصري، لأنه المبادرة الأولى التي تنطلق من جامعة المنيا.

وأضاف خلال حضوره، حفل افتتاح الأسبوع الأول لمتحدي الإعاقة الذي تنظمه جامعة المنيا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن 2000 طالب من 26 جامعة يشاركون في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية، ويوجد برنامج علمي متميز يشارك فيه خبرات من كل دول العالم، وعلماء من مختلف الدول يشاركون في عددٍ من الورش والندوات التعليمية والعلمية للأسبوع.

وقال الوزير، إنه بالتحدي نستطيع إرسال رسالة قوية لذوي الإعاقة بأن المشاركة الواسعة من كافة الجامعات المصرية رسالة واضحة على سياسة الدولة تجاه حل مشاكل وتذليل العقبات أمام ذوي الإعاقة، ومن حسن الطالع أن المنيا هي بلد عميد الأدب العربي طه حسين الذي أثرى الحياة العلمية والأدبية، وكان نموذجًا فريدًا لتحدي الإعاقة.

وأضاف الوزير، أن هذا الملتقى تدور فعاليته بالتحدي نستطيع لتبعث برسالة إلى ملايين من متحدي الإعاقة، فالمشاركة الواسعة تعكس حجم الأصرار من الطلاب ومدى حرصهم على المشاركة في كافة الفعاليات.

وقال أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي لمتحدي الإعاقة، إن هذا الأسبوع يأتي متزامنًا مع إطلاق عام 2018، كعام لمتحدي الإعاقة، وهذا اللقاء يعد مناسبة طيبة للطلاب لتبادل الخبرات والصداقات مع زملائهم في كافة الجامعات، ولفت أن هذا الأسبوع يتواكب مع قرار الرئيس بإصدار قانون الإعاقة وتتمثل نسبة ذوي الإعاقة 11% بين أبناء المجتمع المصري.

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