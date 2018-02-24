هشام والي نقيبا للمهندسين بالفيوم للمرة الثانية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الفيوم، برئاسة المستشار عبدالله السيد أحمد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالفيوم، فجر اليوم، فوز المهندس هشام والي، بمنصب نقيب المهندسين بالمحافظة، للمرة الثانية بعد حصوله على 658 صوتا.

وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن عدد الناخبين المقيدين بكشوف النقابة على مستوى المحافظة، 7446 ناخبا، حضر منهم 1136، وأن عدد الأصوات الباطلة بلغ 110 صوت، والصحيحة بلغت 1026 صوتا.

كما أعلنت اللجنة، نتائج المرشحين للشعب بعضوية مجلس النقابة الفرعية، حيث حصل المهندس محمد أحمد محمود أبو زيد، على 488 صوتا، وأحمد ربيع، على 511 صوتا، وهاني مصطفى فرج، على 413 صوتا، وجون جورجي، على 318 صوتا، ومحمود فرج عيد، على 188 صوتا، وأحمد عبد الحميد عبدالباسط، على 134 صوتا، في شعبة الكهرباء، ويفوز بمقعدي الشعبة الإثنين الأعلى في الأصوات.

وجاءت نتائج فرز الأصوات لعضوية مجلس النقابة الفرعية بالفيوم، في شعبة مدني، كما يلي: حصل المهندس هشام علي محمود الغمري، على 418 صوتا، وأسماء ظريف جمعة حسين أبو طالب، على 434 صوتا، ومصطفى محمد عبد الله على مؤمن، على 392 صوتا، ومحمد عمر مكرم، على 368 صوتا، وأحمد محمد صلاح مصطفى، على 331 صوتا، وعبد التواب عبد الحميد صالح، على 134 صوتا، وعماد الدين محمدين أحمد، على 70 صوتا، وأحمد شعبان عبد الجواد سعد، على 100 صوتا، ومحمد علي يوسف ذكي، على 343 صوتا، وبسمة صابر، على 127 صوتا، وإسلام صادق شعبان، على 87 صوتا، وسامح مجدي يوسف، على 134 صوتا، وعصام الدين محمد على 20 صوتا، ومحمد عبد التواب، على 111 صوتا، حيث يفوز بمقاعدها بالمجلس الثلاث الأعلى في الأصوات.

وأظهرت نتائج أعمال فرز أصوات الناخبين، في شعبة العمارة، حصول عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، على 478 صوتا، وأميرة صلاح الدين، على 417 صوتا، وعائشة رفعت سيد، على 131 صوتا، حيث يفوز بالمقعد الأول في الأصوات، وفي شعبة الغزل والكيمياء والتعدين، حصل أحمد أبو بكر إبراهيم، على 515 صوتا، وسعيد أحمد علي بدوي، على 377 صوتا، وأحمد أبو الحارث، 98 صوتا، حيث فاز بالمقعد الأول في الأصوات.

وشملت الانتخابات التصويت على مقعد النقيب، ونصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 7 أعضاء، منهم 3 أعضاء بشعبة مدني، وعضوية بشعبة الكهرباء، وعضو عن شعبة عمارة وعضو عن شعبة التعدين، بالإضافة إلى مجالس الشعب.