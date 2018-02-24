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الوطن

بعد زيارة 3 أيام.. وفد رؤساء المحاكم العليا الأفارقة يغادر شرم الشيخ

منذ 57 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
بعد زيارة 3 أيام.. وفد رؤساء المحاكم العليا الأفارقة يغادر شرم الشيخ

وفد رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

اختتم زيارة وفد رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة لمدينة شرم الشيخ، زيارته التي استمرت 3 أيام، وحرص الجهاز التنفيذي على إعداد برنامج ترفيهي لهم يتضمن زيارة كافة المعالم السياحية بالمدينة.

وزار الوفد كاتدرائية السمائيين بحي النور، وكان في استقبالهم الأب فلوباتير الذي قدم شرحا وافيا عن الكاتدرائية ودورها الديني والاجتماعي نحو المجتمع السيناوي.

 وزار الوفد أيضا مسجد الصحابة، حيث استمعوا لشرح وافي عن مكونات المسجد ودوره الديني والمجتمعي في نشر تعاليم الدين السمحة بثلاث لغات حية من قبل المشايخ الشباب.

وشن الوفد، جولة حرة بالسوق التجاري القديم بعد أن وافقوا على الدعوة التي قدمها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن رئيس المحكمة الدستورية العليا لتكرار هذه الزيارة مرة أخرى في نفس الوقت من العام المقبل.

 وأشاد الوفد بحسن الضيافة وأثنوا عن الأمن والأمان فضلا عن الأماكن الساحرة والطقس الجيد مؤكدين أنه نادرا ما تتجمع هذه المقومات في مكان واحد مثل شرم الشيخ.

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