إحدى رسامات "محطة الأوبرا": قعدنا سنة كاملة على ما أخدنا تصريح أمني

قالت سارة يوسف عضو فريق جمعية مبدعون، أحد المشاركات في الرسم على جدران المترو "محطة الأوبرا"، إن الجمعية تواجه صعوبة في الحصول على التصاريح من أجل العمل في الأماكن العامة.

وأضافت سارة خلال حوارها لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن إدارة المكان توافق بسهولة للجمعية على البدء في العمل والتلوين، ولكن الجهات الأمنية توافق بصعوبة.

وتابعت سارة: "قعدنا سنة كاملة على ما أخدنا موافقة أمن الدولة على الرسم في محطة مترو الأوبرا".

واستكملت سارة أن الجمعية تعاني من عدم وجود راعي للجمعية من أجل توفير الخامات والمكان المناسب.