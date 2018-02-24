تسجيل الدخول

الوطن

إحدى رسامات "محطة الأوبرا": قعدنا سنة كاملة على ما أخدنا تصريح أمني

منذ 52 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
إحدى رسامات "محطة الأوبرا": قعدنا سنة كاملة على ما أخدنا تصريح أمني

سارة يوسف

قالت سارة يوسف عضو فريق جمعية مبدعون، أحد المشاركات في الرسم على جدران المترو "محطة الأوبرا"، إن الجمعية تواجه صعوبة في الحصول  على التصاريح من أجل العمل  في الأماكن العامة.

وأضافت سارة خلال حوارها لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن إدارة المكان توافق بسهولة للجمعية على البدء في العمل والتلوين، ولكن الجهات الأمنية توافق بصعوبة.

وتابعت سارة: "قعدنا سنة كاملة على ما أخدنا موافقة أمن الدولة على الرسم في محطة مترو الأوبرا".

واستكملت سارة أن الجمعية تعاني من عدم وجود راعي للجمعية من أجل توفير الخامات والمكان المناسب.

أخبار متعلقة

الدنمارك تقترح حظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة

الدنمارك تقترح حظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة

اقترحت الحكومة الدانماركية، اليوم الثلاثاء، حظر أغطية الوجه في الأماكن العامة، ما قد يجعلها دولة أوروبية جديدة تفرض قيودا على ارتداء النقاب والبرقع.
مدينة هندية تحظر التسول في الأماكن العامة بسبب إيفانكا ترامب

مدينة هندية تحظر التسول في الأماكن العامة بسبب إيفانكا ترامب

أصدرت سلطات مدينة "حيدر آباد" جنوب الهند مرسوما يحظر التسول في الأماكن العامة، بحسب ما كشفت الشرطة، تمهيدا لحضور إيفانكا ترامب بمناسبة قمة حول ريا
رئيس «البريد»: خدمة تسلم الطرود إلكترونياً ستكون متاحة للجمهور فى الأماكن العامة قريباً

رئيس «البريد»: خدمة تسلم الطرود إلكترونياً ستكون متاحة للجمهور فى الأماكن العامة قريباً

قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنه تم تطبيق بصمة العين فى استخدامات المعاملات المالية، وهو ما عرضته الهيئة على الرئيس عبدالفتاح السيسى
تحذيرات من شحن الهواتف في الأماكن العامة بسبب القرصنة

تحذيرات من شحن الهواتف في الأماكن العامة بسبب القرصنة

وجهت إدارة أمن المعلومات بشركة أرامكو، تحذيرًا بخصوص الأمن الالكتروني، من مخاطر شحن الهاتف في الأماكن العامة.

أخبار قد تعجبك

التعليقات

محمود مسلم يكتب: سفراء الاستثمار

أحدث الأخبار

"محلية النواب" تطالب الحكومة بحصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط

"محلية النواب" تطالب الحكومة بحصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط

انتشال جثة شخص مجهول الهوية من ترعة المحمودية بالبحيرة

انتشال جثة شخص مجهول الهوية من ترعة المحمودية بالبحيرة

محافظ القليوبية يجتمع بمديري المديريات لبحث إستعدادتهم لـ "الرئاسية"

محافظ القليوبية يجتمع بمديري المديريات لبحث إستعدادتهم لـ "الرئاسية"

محمد برس مديرا لمركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر

محمد برس مديرا لمركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر

وزير الأوقاف يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لمواجهة الإرهاب

وزير الأوقاف يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لمواجهة الإرهاب

اختيارات الوطن

4 أسباب دفعت نقيب الفلاحين للانسحاب من حملة موسى مصطفى من الانتخابات

4 أسباب دفعت نقيب الفلاحين للانسحاب من حملة موسى مصطفى من الانتخابات

أطفال «انتفاضة القدس» يروون شهاداتهم من داخل سجون الاحتلال

أطفال «انتفاضة القدس» يروون شهاداتهم من داخل سجون الاحتلال

قرى مصر تستقبل «الصرف الثلاثى» وتودع زمن «الأمراض»

قرى مصر تستقبل «الصرف الثلاثى» وتودع زمن «الأمراض»

خبراء عن "شباب الجامعات الأول لمتحدي الإعاقة": خطوة مهمة لمجتمع متعاون

خبراء عن "شباب الجامعات الأول لمتحدي الإعاقة": خطوة مهمة لمجتمع متعاون

وثيقة زواج رفاعة الطهطاوى تسمح لزوجته بتطليق نفسها

وثيقة زواج رفاعة الطهطاوى تسمح لزوجته بتطليق نفسها

الأكثر قراءة

عاجل