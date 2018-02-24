فريق الرسم على جدران مترو الأوبرا: "12 شخص شاركوا في تزيين المحطة"

قالت يارا علي الدين، عضو فريق جمعية مبدعون، والتي قامت بالرسم على بعض جدران المترو "محطة الأوبرا" إنه وقع الاختيار على محطة "الأوبرا" بالتحديد كون الأوبرا مكان ثقافي كبير جدا.

وأضافت يارا خلال حوارها لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "لما فكرنا نعمل حاجة مختلفة تجمع أشخاص فنية كان لازم نبدأ بالأوبرا".

وقالت سارة يوسف، إحدى المشاركات في الرسم على جدران الأوبرا إن الفريق المنفذ للفكرة 12 شخصًا، موضحة إلى أن عند عرض الفكرة على ناظر المحطة رحب بها، وأرشدها على الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات.