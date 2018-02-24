"محلية النواب" تطالب الحكومة بحصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط

قال أحمد السيجني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تقدمت بطلب إحاطة للحكومة قبل انهيار عقار منشأة ناصر بيوم واحد فقط، بخصوص العقارات الآيلة للسقوط.

وأضاف السجيني، في مدخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، أن اللجنة طالبت الحكومة بحصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط، ومن المقرر أن تقدم الحكومة رؤيتها للتعامل مع هذه العقارات، للجنة خلال 15 يوما من تقديم طلب الإحاطة.

وأكد أن الدولة شهدت العديد من حلال التعدي، والبناء المخالف خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن اللجنة تتعامل مع تقديرات رسمية فقط، لوضع خطة قابلة للتنفيذ، ورؤية تفصيلية مستندة للواقع العملى من حيث التكفلة والتوقيت الزمني، والتعامل مع هذه الحالات للحفاظ على أرواح المواطنين.