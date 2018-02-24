محافظ القليوبية يجتمع بمديري المديريات لبحث إستعدادتهم لـ "الرئاسية"

عقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اجتماعا بجميع مديري مديريات الخدمات العاملة بالمحافظة لبحث استعدادتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة والاطمئنان على جاهزية المقار الانتخابية في كل المديريات.

وأكد عشماوي، خلال الاجتماع، على أهمية حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة لإرسال رساله للعالم أن شعب مصر لديه من الوعي والحث السياسي، ويشارك ويدلي بصوته ويختار رئيسه لاستكمال المشاركة في بناء مصر الجديدة التي نحلم بها.

وطالب المحافظ بتوعية الموظفين في دواوينهم بحجم التحديات الداخلية والخارجية والمؤامرات التي تُحاك بمصر والتعريف بكافة المشروعات القومية التي تقام على أرض الواقع والتي من خلالها تعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب، ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين لتشجيعهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء تطبيقاً للدستور، ولإعلاء دولة المؤسسات واحترام القانون.