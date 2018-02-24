انتشال جثة شخص مجهول الهوية من ترعة المحمودية بالبحيرة

انتشل رجال الإنقاذ النهري بالبحيرة، اليوم، جثة شخص مجهول الهوية من مياه ترعة المحمودية، بجوار الكوبري العلوي بكفر الدوار.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة كفر الدوار، بتلقى بلاغ من الأهالي بغرق شخص بترعة المحمودية بجوار الكوبري العلوي بدائرة القسم.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتم انتشال جثة لشخص ذكر، مجهول الهوية، في العقد الثالث من العمر، يرتدى كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

وأثبت تقرير المستشفى إصابته باشتباه كسر بالفقرات العنقية "إدعاء إسفكسيا الغرق".

وحضر لديوان قسم الشرطة المدعو "أحمد.ع" 40 سنة، عامل ومقيم بدائرة القسم، شاهد الواقعة، وقرر مشاهدته له حال سقوطه بالترعة أثناء عبثه بحبل المعدية، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.