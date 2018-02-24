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الوطن

مصرع شخص عقب سقوطه أسفل عجلات قطار بمحطة الخطاطبة بالمنوفية

منذ 21 دقيقة
كتب: محمود الحصري
مصرع شخص عقب سقوطه أسفل عجلات قطار بمحطة الخطاطبة بالمنوفية

صورة أرشيفية

لقى شخص مصرعه اليوم السبت، إثر سقوطه أسفل عجلات إحدى قطارات خط "كوم حمادة-القاهرة"، بمحطة سكة حديد الخطاطبة.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، باصطدام قطار بشخص ووفاته بمحطة، سكة حديد الخطاطبة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين سقوط "ح. ح. ع."، بدون عمل ومقيم بمركز بدر بمحافظة البحيرة، أسفل أحد قطارات خط ( كوم حمادة - القاهرة ) بدائرة المركز حال محاولته استقلال القطار، عقب تحركه من المحطة، ونجم عن ذلك وفاة المذكور متأثراً بإصابته.

وبسؤال شقيقه مقيم بذات الناحية، روى بمضمون ما جاء ولا توجد شبه جنائية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى السادات العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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