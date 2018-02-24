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الوطن

تزامنا مع قرار "الهدنة السورية".. قصف عنيف على الغوطة الشرقية

منذ 30 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
تزامنا مع قرار "الهدنة السورية".. قصف عنيف على الغوطة الشرقية

الدفاع المدني السوري - صورة أرشيفية

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، السبت، على مشروع قرار ينص على وقف لإطلاق النار في سوريا لثلاثين يوما، وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من أسبوع لتمريره، وصوت أعضاء المجلس الخمسة عشر على القرار الكويتي السويدي الذي ينص على وقف لإطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما.

وقال إبراهيم أبوالليث، مدير المكتب الإعلامي لمديرية الدفاع المدني السوري بحلب، إنه حتى الآن تشهد الغوطة الشرقية قصف عنيف من قبل المقاتلات الروسية والسورية.

وأضاف أبوالليث في تصريحات لـ"الوطن": "لا نعرف متى ستبدأ الهدنة الإنسانية، حيث إنه خلال الهدن السابقة دخلت المنظمات الإنسانية مثل الهلال الأحمر والصليب الأحمر للمناطق التي تشهد قتال، وهناك حالات كثيرة في الغوطة الشرقية بحاجة إلى مساعدات طبية ولكن حتى الآن الوضع غامض على الأرض".

 

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