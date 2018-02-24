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الوطن

موسى مصطفى: الإخوان يشهرون بي على صفحاتهم وقنواتهم

منذ 6 دقيقة
كتب: محمود البدوي
موسى مصطفى: الإخوان يشهرون بي على صفحاتهم وقنواتهم

موسى مصطفى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح لرئاسة الجمهورية، إنه لم يلق أي تعنت من قبل الدولة في أي إجراء بعد ترشحه للرئاسة، موضحًا أنه يتم التشهير به على بعض صفحات الإخوان والقنوات التي تبث من الخارج.

وأضاف " موسى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أنه لا يخترق القانون، وما زال حتى الآن يّدرس كيف سيدبر أموال الدعاية الانتخابية الخاصة به.

وأشار إلى أن عدد كبير من المواطنين والمؤسسات وأصحاب المصانع أهدوا السيسي صورًا علقوها في الشوارع، مضيفًا: "لغاية دلوقتي مجاليش أي إهداء ولا حد علقلي صورة".

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