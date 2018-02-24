تسجيل الدخول

الوطن

"تحيا مصر" ينفي تخصيص ألف جنيه من رسوم المعتمرين لصالحه

منذ 6 دقيقة
كتب: سلمان إسماعيل
"تحيا مصر" ينفي تخصيص ألف جنيه من رسوم المعتمرين لصالحه

تحيا مصر

نفى صندوق "تحيا مصر" ما تردد من أخبار بشأن فرض رسوما قدرها 1000 جنيه مصري على كل معتمر لصالح الصندوق.

وأكد إبراهيم كرم المدير التنفيذي للصندوق، أنه لا صحة لهذه الأخبار، مشيرأ إلى أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن كل ما تم نشره في هذا الشأن جاء نتيجة عدم تحري الدقة فيما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، ضاربين عرض الحائط بالمعايير المهنية التي تحكم وسائل الإعلام المختلفة.

وقال المدير التنفيذى للصندوق، إن "تحيا مصر" صندوق تكافلي يقبل التبرعات من القادرين بمحض إرادتهم التامة، دون ضغط من أحد ووفق ما تفرضه الأهداف النبيلة التي تم من أجلها إنشاء الصندوق.

جدير بالذكر أنه ترددت شائعات، منذ أمس وعلى مدار اليوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف بشأن فرض رسوما قدرها 1000 جنيه على كل معتمر،  سيتم توجيها لصالح صندوق "تحيا مصر"، وهو ما تسبب في إثارة حالة من الجدل بين المعتمرين حول هذا الموضوع، وهو ما اعتبرته إدارة الصندوق محاولة خبيثة تستهدف في المقام الأول، تشويه الهدف النبيل والإنساني الذي يحكم أليات العمل في الصندوق من ناحية وعلاقته بالمتبرعين من ناحية أخرى.

أخبار متعلقة

برلماني بـ"الوفد": تمويل صندوق حماية المستثمر مخالفة للإطار القانوني

برلماني بـ"الوفد": تمويل صندوق حماية المستثمر مخالفة للإطار القانوني

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكت
صندوق تكافل اجتماعي لمحامين القاهرة الجديدة

صندوق تكافل اجتماعي لمحامين القاهرة الجديدة

تستعد نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة الجديدة، لعقد اجتماع هام بمقر محامين المطرية، وذلك يوم الخميس الموافق أول مارس المقبل، في إطار عرض إنشاء صندوق تكافل
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: الترامادول اخترق المجتمع المصري

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: الترامادول اخترق المجتمع المصري

قال محمد مصطفي، ممثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الترامادول اخترق المجتمع المصري وجميع ما يوجد في السوق السودا كلها جاءت من دول شرق اسيا، وإن ٢٦٪ يتعاطون
وظائف شاغرة بـ"صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري"

وظائف شاغرة بـ"صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري"

أعلن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، عبر موقع "بوابة وظائف الحكومة المصرية"، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية العليا التالية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

محمود مسلم يكتب: سفراء الاستثمار

أحدث الأخبار

صور| فعاليات المشروع القومي لانتقاء الموهوبين رياضيا بمدينة طور سيناء

صور| فعاليات المشروع القومي لانتقاء الموهوبين رياضيا بمدينة طور سيناء

إزالة تعد على أرض الإصلاح الزراعي في نبروه بالدقهلية

إزالة تعد على أرض الإصلاح الزراعي في نبروه بالدقهلية

"تحيا مصر" ينفي تخصيص ألف جنيه من رسوم المعتمرين لصالحه

"تحيا مصر" ينفي تخصيص ألف جنيه من رسوم المعتمرين لصالحه

موسى مصطفى: الإخوان يشهرون بي على صفحاتهم وقنواتهم

موسى مصطفى: الإخوان يشهرون بي على صفحاتهم وقنواتهم

خبر سار.. النسيان من علامات الذكاء

خبر سار.. النسيان من علامات الذكاء

اختيارات الوطن

يوم دام على الأسفلت.. مصرع 16 شخصا وإصابة العشرات بحوادث طرق

يوم دام على الأسفلت.. مصرع 16 شخصا وإصابة العشرات بحوادث طرق

بروفايل| «الأسد».. المذابح مستمرة

بروفايل| «الأسد».. المذابح مستمرة

شهود عيان يروون تفاصيل حادث أتوبيس الإسكندرية

شهود عيان يروون تفاصيل حادث أتوبيس الإسكندرية

«أغانى المهرجانات»: حصان المعلنين الأسود

«أغانى المهرجانات»: حصان المعلنين الأسود

ذوو الإعاقة فى انتظار الانتخابات الرئاسية: «مستنيين الفرج»

ذوو الإعاقة فى انتظار الانتخابات الرئاسية: «مستنيين الفرج»

الأكثر قراءة

عاجل