"تحيا مصر" ينفي تخصيص ألف جنيه من رسوم المعتمرين لصالحه

نفى صندوق "تحيا مصر" ما تردد من أخبار بشأن فرض رسوما قدرها 1000 جنيه مصري على كل معتمر لصالح الصندوق.

وأكد إبراهيم كرم المدير التنفيذي للصندوق، أنه لا صحة لهذه الأخبار، مشيرأ إلى أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن كل ما تم نشره في هذا الشأن جاء نتيجة عدم تحري الدقة فيما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، ضاربين عرض الحائط بالمعايير المهنية التي تحكم وسائل الإعلام المختلفة.

وقال المدير التنفيذى للصندوق، إن "تحيا مصر" صندوق تكافلي يقبل التبرعات من القادرين بمحض إرادتهم التامة، دون ضغط من أحد ووفق ما تفرضه الأهداف النبيلة التي تم من أجلها إنشاء الصندوق.

جدير بالذكر أنه ترددت شائعات، منذ أمس وعلى مدار اليوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف بشأن فرض رسوما قدرها 1000 جنيه على كل معتمر، سيتم توجيها لصالح صندوق "تحيا مصر"، وهو ما تسبب في إثارة حالة من الجدل بين المعتمرين حول هذا الموضوع، وهو ما اعتبرته إدارة الصندوق محاولة خبيثة تستهدف في المقام الأول، تشويه الهدف النبيل والإنساني الذي يحكم أليات العمل في الصندوق من ناحية وعلاقته بالمتبرعين من ناحية أخرى.