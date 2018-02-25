قوافل الكشف المبكر عن فيروس سي تباشر عملها لليوم الثانى بالسويس

تستأنف اليوم، الحمله القومية للقضاء على فيروس "سي" برعايه الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، واللواء حمد محمد حامد محافظ السويس، عملها في 4 تمركزات مختلفة، بمركز صحة "الأربعين" ومركز طبي "عمرو بن الخطاب" ومركز طبي "الصباح" وبجوار مستشفى الحميات.

وتنطلق القوافل من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وتنتهى من عملها في تمام السادسة مساءً.

ويتابع الدكتورلبيب محمد كمال، وكيل وزارة الصحة بالسويس، عمل القوافل منذ انطلاقها، ويتفقدها ويحصرعدد المترددين على كل قافلة منذ يومها الأول، وأيضا حل مشكلات الفريق الطبي القائم بالعمل، لتذليل أي معوقات.