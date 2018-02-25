لقاء حواري فى الغربية بعنوان "مكافحة الإتجار بالبشر وزواج القاصرات"

تنظم اليوم، مديرية الشباب والرياضة بالغربية، لقاء حواري بعنوان "مكافحة الإتجار بالبشر وزواج القاصرات"، بمشاركة 300 شاب وفتاة، من أعضاء الشعب البرلمانية بمراكز الشباب.

يحاضر في اللقاء الدكتورة غاده حلمي، الخبير بملف الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وبحضور محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلي الراعي وكيل الشباب، ويسري الديب مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، بمشاركة 300 شاب وفتاة من أعضاء الشعب البرلمانية بمراكز الشباب.

قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إن العالم يواجه خطرا هائلا في قضية الإتجار بالبشر، لاستغلال الفئات الأكثر ضعفا، ويأخذ أشكالا عدة، ابتداء من العبودية وصولا لعشرات الممارسات الأخيرة مثل استغلال الأطفال بلا مأوى في الجرائم، والشغب السياسي واستغلال حالات الاحتياج والفقر في ممارسات أكثر جلبا للمال مثل تجارة الأعضاء البشرية.

مشيرا إلى أن مراكز الشباب في المرحلة القادمة ستنظم ندوات ولقاءات حوارية لتوعية النشء والشباب على مدى خطورة تلك المشكلات المجتمعية ودورها السلبي على المجتمع.