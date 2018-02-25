"شباب التوفيق" يحرز المركز الأول في بطولة الجمهورية للبنش

استطاع مركز "شباب التوفيق" بالسويس، تحت رعاية كمال بشير رئيس مجلس الإدارة، وممدوح رزق مدير المركز، وبمشاركة بطل الجمهورية الكابتن فارس محروس، ورفاقة عمر دبشة وعبدالله قطب تحقيق المراكز الأولى، في بطولة الجمهورية للبنش التي أقيمت فعالياتها بالإسماعيلية بمشاركة محافظات الجمهورية من الأندية ومراكز الشباب.

واستطاع الكابتن فارس محروس تحقيق المركز الثاني على مستوى الجمهورية، وزن 150 كيلو، فوق 23 سنة، وحصل اللاعب عمر دبشة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، تحت سن 23 وحصل اللاعب عبدالله قطب على المركز الرابع تحت سن 23 سنة.