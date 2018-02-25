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الوطن

اليوم.. مؤتمر جماهيري لدعم السيسي بطنطا بحضور جمعة والفقي وبكري

اليوم AM 09:34
كتب: رفيق محمد ناصف:
اليوم.. مؤتمر جماهيري لدعم السيسي بطنطا بحضور جمعة والفقي وبكري

الدكتور علي جمعه

تنظم اليوم، حملة "كلنا معاك من أجل مصر" مؤتمرا جماهيريا بإستاد طنطا، بمحافظة الغربية، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية لاستكمال الإنجازات وبناء مصر الحديثة.

قال الدكتور أحمد الزينى، المنسق العام للحملة بالغربية، "يحضر المؤتمر فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية السابق والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، والنائب مصطفى بكري، والمهندس محمد هيبة منسق حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وهيئة مكاتب حملة "كلنا معك من أجل مصر" في المحافظات.

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