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الوطن

مقتل عامل بـ"الأوقاف" في ظروف غامضة بسوهاج

اليوم AM 09:36
كتب: خالد الغويط
مقتل عامل بـ"الأوقاف" في ظروف غامضة بسوهاج

صورة أرشيفية

لقي عامل بوزارة الأوقاف مصرعه إثر تعدي مجهولين عليه، وإصابته بجرح قطعي بالرأس من الخلف، وعثر على جثته بالزراعات بدائرة مركز طهطا بسوهاج.

تلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطارا، من مركز شرطة "طهطا" بالعثورعلى جثة شخص بالزراعات بناحية "نجع كموس" التابع لقرية "نزلة عمارة".

انتقل مأمور المركز وضباط وحدة المباحث، وبالفحص تبين وجود جثة (خ.م.ع  52 عاما عامل بالأوقاف) ويقيم بذات الناحية يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح قطعي بالرأس من الخلف وكدمة بالعين اليسرى، وأخطرت النيابة العامة، وانتقلت للمعاينة وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

بسؤال شقيق المتوفى، ويقيم بذات الناحية، لم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وكشف غموضها وضبط مرتكبيها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 771 إداري المركز، لسنة 2018، وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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