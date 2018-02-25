ضبط تاجر بالغربية ينصب على المواطنين بالاستيلاء على أموالهم

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، تاجر ملابس، لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بدعوى قدرته على توظيف أبنائهم في الجهات الحكومية.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقيه، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من المدعو "ك ع ع" 39عاما، حاصل على ليسانس آداب، مقيم شبراخيت، محافظة البحيرة يتهم فيه المدعو "م ع س"، 58عاما، تاجر ملابس، مقيم قرية مشلة مركز كفر الزيات، سبق اتهامه في 34 قضية، "خيانة أمانة وشيكات وسرقه بالإكراه وتبديد" واستيلائه على مبلغ 8500 جنيها، بعد إيهامه بقدرته على تعيين نجله بأحد الجهات الحكومية عن طريق معرفته ببعض المسئولين، ولم يفي بوعده، ورفض رد المبلغ.

تم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.