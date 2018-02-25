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الوطن

تداول 605 آلاف طن بضائع عامة بموانىء البحر الأحمر خلال شهر يناير

منذ 50 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
تداول 605 آلاف طن بضائع عامة بموانىء البحر الأحمر خلال شهر يناير

صورة ارشيفية

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن موانىء الهيئة شهدت خلال شهر يناير الماضي، تداول 604 ألف طن بضائع عامة، بكمية وارد 342 ألف طن، وصادر 263 ألف طن بضائع.

حيث شهد ميناء نويبع تداول 38 ألف طن، بضائع، من خلال استقبال 10 آلاف طن، ومغادرة 28 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة 191 % في الصادرعن الوارد، فيما شهد ميناء الزيتيات وصول 151 ألف طن بوتاجاز، وغادر ميناء القصير 29 ألف طن فوسفات.

وفي نفس السياق.. شهد ميناء السويس تداول 35 ألف طن بضائع و ذلك من خلال استقبال 4 آلاف طن بضائع، ومغادرة 31 ألف طن بضائع، بينما شهد ميناء سفاجا تداول 352 ألف طن بضائع من خلال استقبال 177 الف طن، ومغادرة 175 الف طن بضائع.

 

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