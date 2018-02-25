ضبط تاجر نصب على رقيب شرطة في 35 ألف جنيها بهدف توظيف نجله بالغربية

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن الغربية من ضبط تاجر مواد غذائية لاستيلائه على 35 ألف جنيها، من أحد المواطنيين بعد إيهامه بقدرته على إلحاق نجله بالتطوع.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من المدعو "م ح م" رقيب شرطة، 47 عاما، مقيم كفر حشاد، مركز كفر الزيات، يتهم فيه المدعو "ص م ع"، 50 عاما، تاجر مواد غذائية، مقيم بذات القرية سبق اتهامه في 9 قضايا "خيانة أمانه" لاستيلائه على مبلغ 35 ألف جنيه، بعد إيهامه بقدرته على إلحاق نجله بالتطوع عن طريق معرفته ببعض المسئولين، ولم يفي بوعده ورفض رد المبلغ.

تم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.