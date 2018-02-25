وفد من المستثمرين المصريين يزور بلجيكا مارس المقبل

أعلن الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية، تشكيل الجمعية لوفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين لزيارة بلجيكا خلال شهر مارس المقبل، لبحث فرص التعاون والاستثمار وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال عبداللطيف، خلال افتتاح المقر الجديد للجمعية بالقاهرة بحضور سفيرة بلجيكا بالقاهرة سيبيل دي كارتييه إن مصر ضمن أفضل 5 وجهات للسياح البلجيك وعدد كبير منهم يفضلون السياحة الكلاسيكية بجانب السياحة الشاطئية ولا توجد تحذيرات سفر على البلجيك إلى مصر.

وذكر عبداللطيف، أن هدف الجمعية المصرية البلجيكية لرجال الأعمال هو زيادة سبل التعاون وزيادة حجم الأعمال بين مصر وبلجيكا نظرا لأهمية بلجيكا كدولة مقر للاتحاد الأوروبي ودولة محورية في أوروبا وموقع مصر الجغرافي والاقتصادي المتميز في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح عبداللطيف، أن قرابة 80% من واردات مصر من بلجيكا خامات ومستلزمات إنتاج للصناعة وقطع غيار ومعدات وآلات.

حضر مراسم حفل افتتاح مقر الجمعية الجديد بالقاهرة كل من المهندس رفيق عطية رئيس الجمعية والقائم بالأعمال بسفارة بلجيكا لودو روشيت وزوجته والملحق التجاري هاجر مجدي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومنهم المهندس سمير يونس نائب رئيس مجلس الإدارة وشريف السرجاني أمين الصندوق وسمير يونس ومحمد سوسة وإبراهيم مصطفى وجيروم أدم وهاني سلام.