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الوطن

"يوسف": علينا استغلال المصادر البديلة للطاقة وأهمها مساقط المياه

اليوم PM 10:22
كتب: عبده أبو غنيمة
"يوسف": علينا استغلال المصادر البديلة للطاقة وأهمها مساقط المياه

الدكتور محمد يوسف

أوضح الدكتور محمد يوسف، خبير تطوير الأنهار وموارد المياه، أن هناك مصادر أخرى بديلة للطاقة مثل استخدام مساقط المياه كالقناطر لتوليد الطاقة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الجلسة السادسة من جلسات المؤتمر الوطني الثالث لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بأبناء النيل"، الذي يعقد بمدينة الأقصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حول قضية فرص استخدام الطاقة المتجددة في الري والمجتمعات الجديدة.

وأضاف يوسف، في كلمته خلال الجلسة، أن هناك مصادر أخرى بديلة لتوليد الطاقة مثل الاستفادة من ارتفاع منسوب البحر، وأنه من الممكن استخدام هذه الوسائل البديلة للطاقة في مصر والكثير من الدول النامية الأخرى.

وشدد يوسف كذلك على أهمية البحث العلمي وأهمية التطبيق الفعلي لتلك المشاريع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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