مستشار رئيس فلسطين: قضية القدس ستؤدي لنزاع ليس له أول أو آخر

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن زيارة الوفد العربي لبروكسل تستهدف تغيير الموقف الأوروبي تجاه أزمة القدس، موضحًا أن إسرائيل لم تكف عن التصعيد ودفع الأمور باتجاه التدهور التي تشهدها المنطقة العربية.

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن قضية القدس ستشعل الأجواء وستقضي إلى نزاع ليس له أول أو آخر لذا يجب أن يتوحد الموقف العربي الرسمي والشعبي.

وطالب الوزراء العرب أن يعملوا على تكوين حشد أوروبي لدعم الموقف العربي ونقل وجهة النظر العربية الواحدة خلف الموقف الفلسطيني.