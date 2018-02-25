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الوطن

طلاب مدارس المتفوقين يشاركون بمؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"

منذ 40 دقيقة
كتب: وفاء الصعيدي
طلاب مدارس المتفوقين يشاركون بمؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"

فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل

شارك طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، في فعاليات الجلسة التي عقدت بين كل من وزير الري والموارد المائية، والدكتور هاني سويلم، لمناقشة مجموعة من مشاريعهم في مجالات تحلية المياه والحفاظ عليها.

وانطلقت اليوم ولمدة يومين فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، الذى تعقده وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمحافظة الأقصر، حيث افتتحت المؤتمر السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزير الرى والموارد المائية، ووزير الإنتاج الحربى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبمشاركة 23 عالمًا من العلماء المصريين فى الخارج.

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