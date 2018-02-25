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الوطن

"التشريع" ينتهي من تعديل قانون اتحاد كتاب مصر ويراجع "الأعلى للإرهاب"

منذ 32 دقيقة
كتب: محمد عيسى
"التشريع" ينتهي من تعديل قانون اتحاد كتاب مصر ويراجع "الأعلى للإرهاب"

المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون تعديل أحكام كتاب مصر، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن اللجنة المراجعة لتعديلات القانون قد انتهت من عملها؛ لوضع تعديل القانون في شكله النهائي، بما يتوافق مع الأعراف القانونية، وصيغة سليمة تتفق مع مبادئ المحكمة الدستورية العليا.

وفي السياق ذاته صرح مهران، بأن القسم أوشك على الانتهاء من قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، حيث أنه فور استلام القسم للقانون، قرر رئيسه المستشار مهند عباس، تشكيل لجنة من مستشاري التشريع، لمراجعة القانون ووضعه في شكله القانوني السليم، وتم عقد جلسات مكثفة للانتهاء منه نظراً لما له من أهمية قصوى، وتنتظره الدولة بأكملها لمحاربة ومواجهة الفكر المتطرف الغاشم.

وأشار رئيس المكتب الفني، إلى أن الهدف من قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يساعد في حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للوقوف سويا ضد الإرهاب للحد من مسبباته، ومعالجة آثاره، والوقوف على طرق تجنبه من خلال بث الفكر التنويري لدى الشباب.

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