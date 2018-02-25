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الوطن

المسلماني: "بذور يوم القيامة" مخبأة لإعمار الأرض حال قيام حرب نووية

منذ 32 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
المسلماني: "بذور يوم القيامة" مخبأة لإعمار الأرض حال قيام حرب نووية

أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن هناك جزيرة شمال النرويج وشمال القطب الشمالي بها جبل جليدي مرتفع به بنك يسمى "بذور يوم القيامة".

وأضاف المسلماني، خلال تقديم برنامج "الطبعة الأولى" المذاع عبر فضائية "دريم"، أن بعض العلماء فكروا عن ماذا سيحدث لو حدثت حرب نووية في العالم؟، وماذا سيحدث لو مات العالم كله نتيجة كارثة بيئية كبيرة وضخمة؟، متابعا "الناس اللي هاتفكر هاتقول خلاص الناس كلها ماتت نتيجة حرب نووية إيه اللي ممكن يتعمل؟".

وأشار إلى أن بعض العلماء أجابوا بقولهم أن قليل جدا من البشر سيظلون أحياء بعد انتهاء العالم، ولكن دون وجود تكنولوجيا أو حضارة أو أرض صالحة للزراعة أو مياه.

وتابع أن هؤلاء البشر لن يجدوا حتى بذورا لزراعتها نتيجة هذا الدمار التام، مضيفا أن العلماء اقترحوا وقتها أن يتم تخصيص بنك للبذور يشمل العالم كله حتى يفي بمهمته لو حدثت حرب نووية وانتهى العالم. 

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