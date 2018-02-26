مستشار الرئيس: نستهلك 86% من المياه بالزراعة

أكد هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الزراعة، أن 86% من المياه في مصر تستهلك في الزراعة، وتعتبر هذه الكمية "هائلة" في ظل زيادة معدلات النمو السكاني، موضحًا أن مصر الآن في وضع الفقر المائي الذي يمثل أكبر المشاكل التي يجب البحث فيها عن حلول.

وقال مستشار رئيس الجمهورية، في مقابلة على قناة ON Live، إن مصر ستكون تحت خط فقر مائى فى العام 2050، داعيًا إلى مجابهة تلك التحديات بالطرق الصحيحة، عبر زيادة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية.

وأشار إلى أهمية الاعتماد على النظم الزراعية الصحيحة، عبر الالتزام وعدم استخدام أى مواد خارج النظام الزراعي، لافتًا إلى أهمية البصمة المائية لأي محصول، فضلا عن بصمة الكربون أيضًا، مطالبا بضرورة تنوع نظم الزراعة وعدم الاعتماد على صنف واحد فقط.

وعن مميزات الصوب الزراعية، قال مستشار رئيس الجمهورية، إن الصوب لها مميزات كما لها عيوب، ومن ضمن مميزاتها، تقليل استخدام المياه والتحكم فى مناخ الصوبة وزراعة أنواع بعينها وإنتاجية أعلى للمحصول، لكن طعم المنتج لا يماثل المزروع فى الحقول، لذلك يجب أن نحتفظ به لأنه حق إنسانى.

ودعا "الكاتب"، إلى خلق بيئة صحيحة محيطة بالزراعة عبر تقليل الأتربة والرياح ودرجات الحرارة داخل المنطقة الزراعية، وبالتالى تؤدى إلى تراجع استخدام المياه، مشيرا إلى أن هذه الطرق لا تحتاج إلى تكاليف كبيرة، مختتما حديثه قائلا: "لا نحتاج إلى أراضي زراعية بقدر ما نحتاج إلى مغذيات للنبات".