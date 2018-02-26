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الوطن

"استئناف السويس" تؤيد حبس طبيب لاتهامه بالتسبب في وفاة مريضة

منذ 29 دقيقة
كتب: محمد مقلد
"استئناف السويس" تؤيد حبس طبيب لاتهامه بالتسبب في وفاة مريضة

محكمة السويس

أيدت محكمة استئناف السويس، اليوم الإثنين، حكم أول درجة الصادر من محكمة جنح السويس، بحبس "م . أ" طبيب جراح، ويشغل منصب مدير مستشفى خاص بالسويس لمدة عام، في قضية اتهامه بالإهمال الجسيم، والتسبب في وفاة السيدة "بسمة حسين"،26 عام أثناء إجراء عملية جراحية لها داخل المستشفى.

 تعود أحداث تلك القضية لمنتصف العام الماضي،عندما توجهت المجني عليها للمستشفى الخاص لإجراء عملية جراحية، إلا أنها توفيت عقب دخولها غرفة العمليات، بسبب تعرضها لجرعة بنج زائدة عن الحد المسموح به.

وعلى الفور قامت أسرة المجنى عليها، بتحرير محضر بقسم شرطة السويس، تتهم من خلاله إدارة المستشفى بالإهمال الجسيم الذي أدى لوفاة ابنتهم، وطالبوا بمعاقبة الطبيب الذي حقنها بالبنج، والدكتور الذي أوهمهم أنه أجرى العملية الجراحية لها، وطالبوا في المحضر بضرورة إغلاق المستشفى، ومحاسبة المدير والمسئولين عنها.

وبعد قيام النيابة العامة بالسويس بإشراف المستشار أحمد عز المحامي العام لنيابات السويس، بالتحقيق مع المتسببين في وفاة السيدة والحصول على تحريات المباحث حول الواقعة، قررت إحالة الطبيب المتهم إلى المحاكمة، وأصدرت محكمة الجنح حكم قضائي بالحبس لمدة عام، إلا أن الطبيب المتهم قام باستئناف الحكم، حتى أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة الجنح بحبسه لمدة عام.

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