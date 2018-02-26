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الوطن

"مصر تستطيع": أول حاسوب مصري 100% يتم تركيبه على الأقمار الصناعية

منذ 39 دقيقة
كتب: عبده أبو غنيمة
"مصر تستطيع": أول حاسوب مصري 100% يتم تركيبه على الأقمار الصناعية

فعاليات مؤتمر مصر تستطيع

كشف الدكتور محمد محمود إبراهيم خبير تصميم الأقمار الصناعية وهندسة الفضاء ومدير مشروع إعداد دراسات القمر الصناعي Horyou-5 باليابان، أنه سيتم الكشف خلال "مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل" عن إنشاء أول حاسب آلي مصري بنسبة 100% يتم تركيبه على الأقمار الصناعية ويحمل كاميرا ذكية صناعة مصرية.

وأضاف لـ"الوطن" أنه يستخدم في الإلكترونيات الصناعية ومحطات الرصد الجوي وتصنيع الحاسبات القطارات والسيارات والأجهزة المنزلية، لافتًا إلى أن إنتاج هذا الكمبيوتر يؤكد على قدرة مصر على إنتاج الأنظمة المدمجة وسوق الإلكترونيات التي تبلغ استثماراته نحو 3.7 تريليون دولار، لافتًا إلى أن هذا الحاسوب تم إنتاجه بالكامل بمصنع بنها للإلكترونيات.

 

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