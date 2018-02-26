محافظ أسوان يتفقد "الموقف الدولي" بـ"كركر" ويشدد على سرعة تشغيله

كلف اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، اليوم، السكرتير العام والمساعد بضرورة عقد اجتماع عاجل وفوري مع كافة الجهات المعنية لمناقشة كافة الإجراءات التنفيذية والفنية والإدارية والقانونية اللازمة لبداية العمل بالموقف الدولي، بمنطقة كركر، جنوب مدينة أسوان وتشغيله اعتباراً من الغد مع اتخاذ كافة الأساليب والحلول العملية والمنطقية اللازمة لمواجهة وإزالة أي معوقات أوعقبات تؤثر على سير العمل فيه.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمحافظ أسوان، للوقوف من أرض الواقع على أخر التجهيزات والاستعدادات النهائية لبدء تشغيل الموقف واستقباله لمختلف الحافلات المتجهة على الطريق التجاري من القاهرة إلى المنافذ الحدودية الجنوبية مع دولة السودان والعكس، برفقة كل من السكرتير العام، والسكرتير المساعد، وقيادات ومسئولي الجهات التنفيذية.