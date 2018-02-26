بالصور| مدير "تأمين الغربية" في زيارة مفاجئة لعيادة قطور الشاملة

تفقد الدكتور أحمد جمال المسدي مدير فرع هيئة التأمين الصحي في الغربية، اليوم الثلاثاء، عيادة قطور الشاملة، في زيارة مفاجئة للوقوف على تقديم الخدمات الطبية للمرضى وسير العمل بالعيادة.

قام المسدى، خلال الزيارة، بالمرور على جميع أقسام العيادة والصيدلية، رافقه خلالها الدكتور أحمد شعيب مدير العيادة، للاطمئنان على سير العمل والخدمة الطبية للمرضى، واستمع للمواطنين وتعرف على مشاكلهم ووعدهم بالعمل على حلها.

وأشاد بالجهد المبذول في العمل، مطالبا بمزيد من التطوير والتحسين للخدمة بالعيادة، كما استمع لاقتراحات تطوير مدخل المعمل بالعيادة لتسهيل تقديم الخدمة.