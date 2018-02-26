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الوطن

وزير الأوقاف: على النخبة النزول للشارع للحشد ضد الاٍرهاب

منذ 32 دقيقة
كتب: سعيد حجازي
وزير الأوقاف: على النخبة النزول للشارع للحشد ضد الاٍرهاب

الدكتور مختار جمعة،وزير الاوقاف

دعا الدكتور مختار جمعة لتحويل مواجهة الاٍرهاب لثقافة شعبية ومجتمعية، مشيرًا إلى ضرورة عقد ورشات حول المخاطر الاقتصادية للإرهاب لأنه يشكل خطر على الحياة المعيشية للفرد.

ودعا جمعة خلال كلمته بمؤتمر المجلس الاعلي للشئون الاسلامية المنعقد الان بحضور وفود من 57 دولة حول العالم، النخبة للنزول للشوارع لحشد الناس ضد الاٍرهاب.

مضيفا: نعمل علي خلق بيئة شعبية ومجتمعية ضد الاٍرهاب بحيث يصبح المجتمع رافض له وشدد الوزير علي ضرورة رفع الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن تلك القضية ليست نسئولية القيادات السياسية فقط بل مسئولية مجتمعية.

 

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