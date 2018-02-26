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الذهب يصعد مع هبوط الدولار وأنظار السوق على السياسة الأمريكية

منذ 22 دقيقة
كتب: وكالات
الذهب يصعد مع هبوط الدولار وأنظار السوق على السياسة الأمريكية

سبائك ذهبية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مدعومة بانخفاض الدولار مع هبوط عوائد السندات الأمريكية بينما يتوخى المستثمرون الحذر قبيل أول شهادة أمام الكونجرس لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الجديد جيروم باول.

ويدلي بأول بشهادته بشأن تقرير السياسة النقدية والاقتصاد نصف السنوي للبنك المركزي يوم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب الأمريكي.

وبحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1338.97 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد إلى 1340.85 دولار مسجلا أعلى مستوياته في نحو أسبوع.

وكانت الأسعار تراجعت 1.4 بالمئة الأسبوع الماضي في أكبر انخفاض لها على مدى شهرين ونصف.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9 بالمئة إلى 1341.9 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.3% إلى 89.600.

وزاد المؤشر حوالي 0.9% الأسبوع الماضي مبتعدا عن أدنى مستوياته في ثلاث سنوات 88.253 المسجل في 16 فبراير.

وصعدت الفضة 1.1% في المعاملات الفورية إلى 16.72 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.8% إلى 1054.72 دولار للأوقية بعد أن لامس 1058.40 دولار في وقت سابق من الجلسة مسجلا أعلى مستوياته منذ 31 يناير.

 

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