أسعار الخضروات تتراجع.. واليوسفي بـ 4 جنيهات

تراجعت أسعار الفاكهة في سوق العبور "جملة" تراجعا طفيفا ما بين 50 وجنيها للكيلو، مقارنة بأسعار أمس، وسجلت أسعار الفاكهة، اليوم، الأسعار التالية:

برتقال بلدي: 2.5 - 3.5 جنيهات للكيلوجرام.

برتقال سكري: 3.5- 4.5 جنيهات للكيلوجرام.

برتقال "أبوصرة": 3- 5.5 جنيه للكيلوجرام.

اليوسفي: 2.5-4 جنيه للكيلوجرام.

ليمون بلدي: 5- 7 جنيهات للكيلوجرام.

كنتالوب: 3- 5 جنيه للكيلوجرام.

الجوافة: 2.5- 5.5 جنيهات للكيلوجرام.

رمان: 8- 12 جنيهًا للكيلوجرام

فراولة: 5- 7.5 جنيهات للكيلوجرام.

كاكا: 4- 10 جنيهات للكيلوجرام.