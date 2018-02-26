تسجيل الدخول

الوطن

أسعار الخضروات تتراجع.. واليوسفي بـ 4 جنيهات

منذ 24 دقيقة
كتب: جهاد الطويل
أسعار الخضروات تتراجع.. واليوسفي بـ 4 جنيهات

برتقال

تراجعت أسعار الفاكهة في سوق العبور "جملة" تراجعا طفيفا ما بين 50 وجنيها للكيلو، مقارنة بأسعار أمس، وسجلت أسعار الفاكهة، اليوم، الأسعار التالية:

برتقال بلدي: 2.5 - 3.5 جنيهات للكيلوجرام.

برتقال سكري: 3.5- 4.5 جنيهات للكيلوجرام.

برتقال "أبوصرة": 3- 5.5 جنيه للكيلوجرام.

اليوسفي: 2.5-4 جنيه للكيلوجرام.

ليمون بلدي: 5- 7 جنيهات للكيلوجرام.

كنتالوب: 3- 5 جنيه للكيلوجرام.

الجوافة: 2.5- 5.5 جنيهات للكيلوجرام.

رمان: 8- 12 جنيهًا للكيلوجرام

فراولة: 5- 7.5 جنيهات للكيلوجرام.

كاكا: 4- 10 جنيهات للكيلوجرام.

أخبار متعلقة

استقرار أسعار الفاكهة.. والرمان بـ 12 جنيها

استقرار أسعار الفاكهة.. والرمان بـ 12 جنيها

استقرت أسعار الفاكهة في سوق العبور "جملة"، مقارنة بأسعار أمس، وسجلت أسعار الفاكهة، اليوم، الأسعار التالية:
استقرار أسعار الفاكهة.. والبرتقال البلدي بـ 4.25 جنيه

استقرار أسعار الفاكهة.. والبرتقال البلدي بـ 4.25 جنيه

استقرت أسعار الفاكهة في سوق العبور "جملة"، بالمقارنة بالأمس، وسجلت أسعار الفاكهة، اليوم، الأسعار التالية:
تذبذب أسعار الفاكهة.. والفراولة بـ8.5 جنيه للكيلو

تذبذب أسعار الفاكهة.. والفراولة بـ8.5 جنيه للكيلو

تذبذبت أسعار الفاكهة في سوق العبور "جملة"، بالمقارنة بالأمس، وسجلت أسعار الفاكهة اليوم، الأسعار التالية
أسعار الفاكهة تستقر والليمون يتراجع والبرتقال البلدي يرتفع 50 قرشا

أسعار الفاكهة تستقر والليمون يتراجع والبرتقال البلدي يرتفع 50 قرشا

استقرت أسعار الفاكهة في سوق العبور "جملة"، فيماعدا البرتقال البلدي ليرتفع 50 قرشًا والليمون تراجع بقيمة جنيهًا واحدًا للكيلو.

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

بعد العمدة الأمريكية.. احتجاز مسؤول كبير هدد عشيقته بنشر صورها عارية

بعد العمدة الأمريكية.. احتجاز مسؤول كبير هدد عشيقته بنشر صورها عارية

التحقيق مع عامل نظافة بتهمة هتك عرض تلميذة بمدينة نصر

التحقيق مع عامل نظافة بتهمة هتك عرض تلميذة بمدينة نصر

يباين أسعار الخضروات.. والملوخية بـ4.5 جنيه للكيلو

يباين أسعار الخضروات.. والملوخية بـ4.5 جنيه للكيلو

اليوم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع "الأعلى للطاقة"

اليوم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع "الأعلى للطاقة"

حبس عاطل شرع في قتل مهندس انتقاما منه لفسخه خطوبته

حبس عاطل شرع في قتل مهندس انتقاما منه لفسخه خطوبته

اختيارات الوطن

«سيشن تصوير» بما يرضى الله

«سيشن تصوير» بما يرضى الله

جمع القمامة.. رياضة لتحسين اللياقة البدنية

جمع القمامة.. رياضة لتحسين اللياقة البدنية

مسن سعودى يفوز فى ماراثون جرى: الدهن فى العتاقى

مسن سعودى يفوز فى ماراثون جرى: الدهن فى العتاقى

"نوكيا" تطلق 5 هواتف جديدة في الأسواق العالمية

"نوكيا" تطلق 5 هواتف جديدة في الأسواق العالمية

5 رسائل من ظهور السيسي بالزي العسكري في "شرق القناة"

5 رسائل من ظهور السيسي بالزي العسكري في "شرق القناة"

الأكثر قراءة

عاجل