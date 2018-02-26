وزير الأوقاف الجزائري: الإرهاب جعل بلادنا تتأخر عن باقي الدول

قال الدكتور محمد عيسى وزير الأوقاف الجزائري، إن الاٍرهاب صناعة تصنع في سهو عن علماء الأمة ونخبتها فأصبح خطر داهم يأكل الأخضر واليابس ويستحل الأعراض والأموال، مشيرًا إلى أن تلك الجماعات تلوي النص المقدس لتحقيق مصالحها السياسية.

وأوضح "عيسى" خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لموتمر المجلس الاعلي للشئون الاسلامية الان بفندق جراند نايل تاور بحضور وفود من 57 دولة حول العالم أن الإسلام دين الرحمة والتسامح والعيش دون خوف، مشيرًا إلى أن الاٍرهاب جعل الجزائر تتأخر عن باقي الدول، مشيرًا إلى أن الجزائر اليوم اختلفت عن ذي قبل.

وشكر "عيسى" مصر الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لتجميع هذا القدر الكبير من العلماء لمواجهة صناعة الاٍرهاب فهي سنة عن عمر بن الخطاب ومصر متلزمة بها.

ووصف وزير الأوقاف الجزائري الدكتور مختار جمعة بالمجاهد الذي يسعي لخدمة الدين والوطن والعالم العربي، كما أشاد بالمؤتمر والحضور الكثيف للائمة والواعظات.