أسعار الأسماك تتراجع 50 قرشا.. و21.5 جنيه لكيلو البلطي

الفاكهة تتراجع في سوق العبور.. والليمون بـ7 جنيهات



تراجعت أسعار الفاكهة في سوق العبور "جملة"، تراجعًا طفيفًا مقارنة بأسعار أمس، وسجلت أسعار الفاكهة، اليوم، الأسعار التالية: