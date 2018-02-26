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الوطن

محمد دحلان: السيسي رجل عظيم.. ونتفهم قرار مصر إغلاق معبر رفح

أمس PM 10:55
كتب: محمود البدوي
محمد دحلان: السيسي رجل عظيم.. ونتفهم قرار مصر إغلاق معبر رفح

دحلان

قال محمد دحلان، القيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شخص عظيم، واستطاع برفقة الجيش المصري والشرطة العمل على تطهير سيناء من الإرهاب.

وأضاف دحلان، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن مصر تعود قوية ومنيعة وحاملة لراية العمل الوطني العربي، وكلما كانت مصر قوية، سيستطيع شعب فلسطين الحصول على حقوقه.

وأوضح أن الجيش المصري يقوم بجهد عظيم في سيناء لمحاربة الإرهاب، وأقول لسكان قطاع غزة، أن معبر رفح كان يهدده داعش، وعلينا تفهم أمر إغلاقه".

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