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الوطن

"الاستعلامات" تطالب "بي بي سي"بالاعتذار عن الخطأ المهني بعد ظهور زبيدة

أمس PM 10:56
كتب: الوطن
"الاستعلامات" تطالب "بي بي سي"بالاعتذار عن الخطأ المهني بعد ظهور زبيدة

زبيدة

طالبت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان، اليوم شبكة إذاعة "بي بي سي" البريطانية، بعد ظهور المواطنة "زبيدة"، التي ادعت شبكة الـ"بي بي سي" في تقرير لها اختفاءها قسريا.

وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات في بيانها، أنها تطالب "بي بي سي"، أولا: الاعتذار الفوري بنفس الطريقة التي بث ونشر بها تقرير الـ"بي بي سي" عن الخطأ المهني الفادح الذي جاء به بخصوص المواطنة زبيدة، والذى يصل إلى حد التزييف والتزوير. ثانيا: أن تأخذ "بي بي سي" في الاعتبار بجدية وسرعة ملاحظات وانتقادات بيان"الاستعلامات" فىما يخص ما ورد بالتقرير، وأن تتخذ كل ما هو لازم من إجراءات مهنية وإدارية لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات.

وارتباطاً بالبيان الذي أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات بشأن ما ورد بتقرير هيئة الإذاعة البريطانية الذي بثته ونشرته في 23 فبراير الجاري، وفندت ما جاء به من أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم بشأن الأوضاع في مصر وخاصة الاختفاء القسرى للمواطنة "زبيدة"، أكدت "الاستعلامات" في بيان اليوم، مجموعة من الأمور:

1- إن ظهور المواطنة "زبيدة" بالصورة التي بدت عليها وحديثها في برنامج "كل يوم" مع الإعلامي المعروف عمرو أديب في أجواء أسرية طبيعية، ينفي تماما صحة تقرير هيئة الإذاعة البريطانية حول الاختفاء القسري للمواطنة وتعرضها للتعذيب.

2- تؤكد الحقيقة السابقة صحة ما جاء برد هيئة الاستعلامات من ملاحظات وانتقادات على تقرير هيئة الإذاعة البريطانية، فيما يخص الموضوعات الأخرى التي وردتبه، والأحكام والتحيزات العامة التي تبنتها الكاتبة تجاه مصر.

3- كما يؤكد ظهور المواطنة "زبيدة" ما جاء برد الهيئة من افتقاد تقرير "بي بي سي"إلى القواعد المهنية الصحفية والإعلامية المتعارف عليها دولياً، وأيضاً تلكالمعتمدة لدى هيئة الإذاعة البريطانية.

وأضافت الهيئة العامة للاستعلامات في بيانها، أنه بناء على ما سبق تطالب الهيئة "بي بي سي" بالتالي:

1- الاعتذار الفوري بنفس الطريقة التي بث ونشر بها تقرير الـ "بي بي سي" عن الخطأ المهني الفادح الذي جاء به بخصوص المواطنة زبيدة، والذى يصل إلى حد التزييف والتزوير.

2- أن تأخذ "بي بي سي" في الاعتبار بجدية وسرعة ملاحظات وانتقادات بيان"الاستعلامات" فىما يخص ما ورد بالتقرير، وأن تتخذ كل ما هو لازم من إجراءات مهنية وإدارية لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات.

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