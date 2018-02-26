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مدرب عمال طنطا: خسرنا بـ21 هدف بسبب "التحكيم" و"الناشئين"

منذ 40 دقيقة
كتب: شريف سيلمان
مدرب عمال طنطا: خسرنا بـ21 هدف بسبب "التحكيم" و"الناشئين"

الإعلامي معتز الدمرداش

علق محمد الغزالي، مدرب نادي عمال طنطا، الذي خسر بـ 21 هدفًا مقابل لاشئ، في إحدى مباريات دوري الدرجة الرابعة، على نتيجة المباراة، مؤكدًا أنها كارثية.

وأوضح الغزالي، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان"، أنهم لعبوا الماتش باللاعيبة الناشئين؛ بسبب إضراب اللاعبين الكبار لعدم حصولهم على مستحقاتهم.

وأضاف أن الشوط الأول انتهى 10/0، لافتًا إلى أن الفريق الفائز حصل على 5 ضربات جزاء، موضحًا أن طبيعة الملعب والتحكيم كانوا من أسباب الخسارة، بالإضافة إلى نقص إمكانيات اللاعيبين.

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