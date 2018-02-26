إخلاء منزل بعد انهيار حائط ونقل السكان لشقق سكنية بسوهاج

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تشكيل لجنة من كلية الهندسة بجامعة سوهاج ونقابة المهندسين ومديرية الإسكان والإدارة الهندسية، بحي غرب مدينة سوهاج لمعاينة المنزل الآيل للسقوط بمنطقة الحويتي بغرب سوهاج.

وانتقل اللواء عمرو عزمي السكرتير العام للمحافظة والأجهزة المعنية إلى موقع المنزل وتبين سقوط الحائط الخلفي بالدور الأرضي للعقار رقم ٣ بشارع رجب المتفرع من شارع الشيخ خليفة بمنطقة الحويتي بحي غرب، على أن تقوم اللجنة بالتأكد من سلامة المنزل والمنازل المجاورة واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وتم فصل تيار الكهرباء والغاز والمياه وتم اخلاء العقار دون اي خسائر في الأرواح او الممتلكات، حيث تم إخلاء ٦ اسر هم سكان المنزل وذلك أثناء تواجد السكرتير العام للمحافظة، ومسئولى مديرية التضامن الاجتماعي، ورؤساء الوحدات المحلية لحي شرق، وحي غرب، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتم عمل كردون أمني بمحيط الموقع لحماية المارة.

وكلف عبد المنعم، مسئولي الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بنقل الأسر التي تسكن بالمنزل وعددهم 6 أسر، وتسليمهم وحدات سكنية مجهزة وذلك بالمساكن الجديدة بقرية أولاد عزاز التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، مع توفير سيارات لنقل الاسر وامتعتهم للمساكن الجديدة .

وكلف مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة وأنه سيتم صرف إعانة عاجلة عبارة عن مائة جنيه لكل فرد بالأسرة، وتم صرف مساعدات عاجلة من الهلال الاحمر وجارى حصر اى تلفيات أو خسائر لصرف التعويضات.