"حين أتوفى لا تتركوني ولا تبكوا".. هذا ما كتبه شهيد كفرالزيات قبل استشهاده

كتب الشهيد الملازم أول محمد هاني لاشين، من دفعة 54 فنية عسكرية، والذي استشهد في العملية الشاملة سيناء 2018، على صفحته "الفيس بوك"، "حين أتوفى لا تتركوني ولا تبكو علي، تعلمون أني لا أحب الوحدة ولا الظلام، تحدثوا معي بالدعاء، واجعلوا قبري نورا فربما رحيلي قريب".

ينتظر أهالي مركز كفر الزيات، وصول جثمان نجلهم الشهيد الملازم أول محمد هاني لاشين، من دفعة 54 فنية عسكرية، والذي استشهد في العملية الشاملة سيناء 2018.

ومن المقرر تنظيم جنازة عسكرية للشهيد، يشارك فيها اللواء طلعت منصور، السكرتير العام لمحافظة الغربية، نائبا عن محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف صقر، واللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، والعقيد صلاح حسن المستشار العسكري للمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية والمواطنين.