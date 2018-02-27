النيابة تحيل تلميذة للطب الشرعي للكشف عليها بعد اتهام عاملا بهتك عرضها

قررت نيابة أول مدينة نصر، إحالة تلميذة في الصف الإعدادي إلي الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان تعرضها للاعتداء من عدمه، بعد أن تقدمت والدتها ببلاغ ضد عامل نظافة في مدرستها، اتهمته بهتك عرضها.

كان قسم شرطة أول مدينة نصر، تلقى بلاغا من ربة منزل، تؤكد فيه تعرض ابنتها البالغة من العمر 12 عاما، لهتك عرضها على يد عامل نظافة بمدرستها.

وتبين أن المجني عليها، تدرس بالمرحلة الإعدادية، وفي يوم الواقعة، تذكرت بعد انصرافها من المدرسة أنها تركت سماعة الموبايل في فصلها، فعادت مرة أخرى للبحث عنها.

وقالت التلميذة، إن "عامل النظافة أوهمها بمساعدتها في البحث عن السماعة، إلا أنه وضع يده في أماكن حساسة بجسدها، وعندما نهرته أراد مساومتها، بأن تخلع ملابسها مقابل رد السماعة لها".