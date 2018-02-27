تسجيل الدخول

الوطن

النيابة تحيل تلميذة للطب الشرعي للكشف عليها بعد اتهام عاملا بهتك عرضها

منذ 38 دقيقة
كتب: محمد سيف
النيابة تحيل تلميذة للطب الشرعي للكشف عليها بعد اتهام عاملا بهتك عرضها

صورة أرشفية

قررت نيابة أول مدينة نصر، إحالة تلميذة في الصف الإعدادي إلي الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان تعرضها للاعتداء من عدمه، بعد أن تقدمت والدتها ببلاغ ضد عامل نظافة في مدرستها، اتهمته بهتك عرضها.

كان قسم شرطة أول مدينة نصر، تلقى بلاغا من ربة منزل، تؤكد فيه تعرض ابنتها البالغة من العمر 12 عاما، لهتك عرضها على يد عامل نظافة بمدرستها.

وتبين أن المجني عليها، تدرس بالمرحلة الإعدادية، وفي يوم الواقعة، تذكرت بعد انصرافها من المدرسة أنها تركت سماعة الموبايل في فصلها، فعادت مرة أخرى للبحث عنها.

وقالت التلميذة، إن "عامل النظافة أوهمها بمساعدتها في البحث عن السماعة، إلا أنه وضع يده في أماكن حساسة بجسدها، وعندما نهرته أراد مساومتها، بأن تخلع ملابسها مقابل رد السماعة لها".

أخبار متعلقة

"الإدارية" تلزم هيئة النظافة بدفع 100 ألف جنيه "تعويض" عن وفاة عامل بها

"الإدارية" تلزم هيئة النظافة بدفع 100 ألف جنيه "تعويض" عن وفاة عامل بها

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية في مجلس الدولة، بإلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالتعويض عن سوء إدارة المرفق العام بمبلغ
الصحة تنفي وفاة عامل النظافة في الدقهلية بضربة شمس:"مات بسكتة قلبية"

الصحة تنفي وفاة عامل النظافة في الدقهلية بضربة شمس:"مات بسكتة قلبية"

أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عامل نظافة الدقهلية توفى نتيجة سكتة قلبية وليس نتيجة ارتفاع
أسامة كمال: عامل النظافة بأمريكا يتقاضى 8 دولارات في الساعة

أسامة كمال: عامل النظافة بأمريكا يتقاضى 8 دولارات في الساعة

تساءل الإعلامي أسامة كمال عن قوة تأثير كلامه، قائلًا: "دايما بسأل نفسي هل التحليلات والتعليقات وآرائي السياسية والمحلية التي أذيعها على الناس تؤثر أم لا
بالصور| "عمال النظافة": الإعتداء على عامل بـ"السكاكين"

بالصور| "عمال النظافة": الإعتداء على عامل بـ"السكاكين"

قال أمين حسن، نقيب عمال النظافة، إن عمال كافيتريا شهيرة بالقرب من نادي السكة الحديد اعتدوا على ميلاد عاطف شفيق، عامل نظافة، بعدما رفض أخذ قمامة الكافيتريا.
خال عامل النظافة المعتدي عليه: "أخذ 25 غرزة في وجهه"

خال عامل النظافة المعتدي عليه: "أخذ 25 غرزة في وجهه"

قال نادي جورج، خال عامل النظافة المعتدى عليه بالقرب من نادي السكة الحديد، إن نجل شقيقته فاق عصر اليوم بعد عمليات أجريت له عقب التعدي عليه بالضرب، بأسلحة حادة
مأساة أسرة "عم يسري" عامل النظافة.. ضحية السيارة الطائشة ببنها

مأساة أسرة "عم يسري" عامل النظافة.. ضحية السيارة الطائشة ببنها

أسرة مكونة من أم وولد وبنت، باتت بين ليلة وضحاها بدون عائل بعد فقدهم رب الأسرة "يسري جودة محمد البرعي"، الذي يعمل عامل نظافة بمجلس مدينة بنها، والذي لقي مصرعه.

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

ضبط 10 آلاف قرص مخدر خلال 24 ساعة

ضبط 10 آلاف قرص مخدر خلال 24 ساعة

باريس: زيارة ماكرون للولايات المتحدة بين 23 و25 أبريل

باريس: زيارة ماكرون للولايات المتحدة بين 23 و25 أبريل

وفد مجلس الشورى السعودي يزور موسكو في مارس

وفد مجلس الشورى السعودي يزور موسكو في مارس

مسؤول: المدنيون لا يستطيعون مغادرة الغوطة الشرقية بسبب قذائف المسلحين

مسؤول: المدنيون لا يستطيعون مغادرة الغوطة الشرقية بسبب قذائف المسلحين

السبت.. مؤتمر جماهيري لأقباط المهجر لتأييد السيسي

السبت.. مؤتمر جماهيري لأقباط المهجر لتأييد السيسي

اختيارات الوطن

ملخص مغامرة بـ«العجلة»: اللى مش هتعمله النهارده.. مش هيتعمل خالص

ملخص مغامرة بـ«العجلة»: اللى مش هتعمله النهارده.. مش هيتعمل خالص

زيت بيض النمل.. أحدث صيحة فى عالم التجميل

زيت بيض النمل.. أحدث صيحة فى عالم التجميل

ملابس تصفيات من «البراند» إلى الـ«ستوك»: على قد فلوسك.. البس

ملابس تصفيات من «البراند» إلى الـ«ستوك»: على قد فلوسك.. البس

77 عاماً ويتمنى لقاء الرئيس «المنقذ المحافظ على مصر»

77 عاماً ويتمنى لقاء الرئيس «المنقذ المحافظ على مصر»

الاسم «سرور» والأب «سعيد».. والحال «مش ولابد»

الاسم «سرور» والأب «سعيد».. والحال «مش ولابد»

الأكثر قراءة

عاجل