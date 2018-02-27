جودة عبدالخالق: أطالب السيسي في ولايته الثانية بإنقاذ الحياة الحزبية

قال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع: إن «الحياة الحزبية في مصر في حالة موات»، مشيراً إلى أن إنشاء الأحزاب بالإخطار يعد من أهم الأسباب التى أدت إلى ذلك»، منوهاً بأن لدينا 100 حزب لا نعرف الفروق الجوهرية بين برامجها، موضحا أن مصر خسرت كثيرا بسبب تأميم الحياة السياسية، الذي بدأ بإلغاء الأحزاب في 1953.

وأضاف «جودة»، فى حوار لـ«الوطن»، أن «25 يناير» كانت ثورة شعبية، وأى ادعاء بأنها كانت هوجة غير صحيح، وأن «30 يونيو» موجة ثانية من «يناير»، لافتاً إلى أن قانون الأحزاب بحاجة إلى تغيير، بحيث يكون رد فعل لحالة الحراك بعد الثورة، وينبغى وجود نصوص تدفعها للاندماج، مطالباً الرئيس السيسى فى دورته الثانية بعقد مؤتمر قومي للأحزاب، على غرار مؤتمر الشباب لإنقاذ الحياة السياسية.

كان الدكتور جودة عبدالخالق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أجرى حوارا صحفيا، نشر على صفحات جريدة الوطن، في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء.