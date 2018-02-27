مدير "صندوق النقد": النمو العالمي قوي وعلى الدول التأهب للتغيير

قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، اليوم، إن الاقتصاد العالمي يبدى مظاهر نمو واسع النطاق، لكن الصورة العامة تتغير مع زيادة مخاطر منازعات تجارية، وتطبيع السياسيات النقدية والتغيرات التكنولوجية.

وقالت لاجارد، في مؤتمر للصندوق في جاكرتا للتحضير للاجتماعات السنوية في بالي في أكتوبر، إن الصندوق يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.9 بالمئة في 2018 و2019، ولم يطرأ تغييرا على التوقعات عما كانت عليه في يناير ولكنها أعلى من 3.7 في عام 2017.

وقالت لاجارد، إن رابطة دول جنوب شرق آسيا تتأهب لرفع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها حذرت من أن واضعي السياسيات بحاجة إلى أن يتوخوا الحذر بشأن أثر ذلك على الاستقرار المالي وتقلبات التدفقات الرأسمالية.

وقالت: "نعلم أن تأثير ذلك سيمتد حول العالم. نعلم من فترة أن ذلك سيحدث، لكن من غير الواضح كيف سيوثر التحول على دول أخرى وشركات ووظائف وأرباح، وينبغي أن تتبنى رابطة دول جنوب شرق آسيا نماذج نمو جديدة تركز أكثر على الطلب المحلي والتجارة الإقليمية والتنوع الاقتصادي والتأهب لتغيرات تكنولوجية مثل الاعتماد الأكبر على الآلات والذكاء الصناعي والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيات المالية الجديدة والعملات الرقمية".

واستطردت: "قد يؤدي ذلك إلى الغاء بعض الوظائف، لكن من المهم أن تعزز الدول جهود تعليم العمال لكي يستعدوا بشكل أفضل للاستفادة من التكنولوجيا الجديدة"، متابعة: "سيتأثر عدد كبير من الوظائف بشكل أو بآخر. البعض سيختفي ولكن عددا أكبر سيتأثر بالتوسع في الاعتماد على الآلات لذا نحتاج للتفكير في مستقبل العمل".

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولي، أنه لا يوجد توجه واحد وأن على كل دولة تحديد المسار الذي ستسلكه.