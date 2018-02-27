نيابة كوريا الجنوبية تطالب بحبس رئيسة البلاد المعزولة 30 عاما

طالبت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، بسجن رئيسة البلاد المعزولة، بارك غيون هاي، 30 عاما، وتغريمها بمبلغ 110 ملايين دولار، على خلفية اتهامها بالفساد والرشوة وإساءة استغلال السلطة والنفوذ.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمة جرت، اليوم الثلاثاء، في محكمة مقاطعة العاصمة سيول، دون حضور "هاي".

وقالت هيئة الإدعاء، إنّ "هاي" أخلت بالنظام الدستوري في البلاد، وألحقت ضرراً بثقة المجتمع بالدولة، وأنها ليست نادمة على أفعالها.

وأوضح أحد المدّعين العامين "هان دونغ هوون"، أنّ على المحكمة إنزال عقوبة قاسية بحق "هاي" كي لا يُقدم السياسيون على أعمال فساد مماثلة.

ومن المنتظر، أن تعلن المحكمة خلال جلستها، اليوم، عن موعد النطق بالحكم في قضية الرئيسة السابقة للبلاد.