النفط يبدد مكاسبه المبكرة مع زيادة الإمدادات الأمريكية

بدد النفط، الثلاثاء، المكاسب المبكرة التي كان قد حققها وسط مخاوف المستثمرين، بشأن زيادة إنتاج الولايات المتحدة التي فاقت، إثر إشارات على قوة الطلب، والاعتقاد في قدرة قيود الإنتاج التي تفرضها أوبك على تقليص المعروض.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في أبريل 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 63.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0532 بتوقيت جرينتش.

وكان العقد ارتفع، الإثنين، إلى أعلى مستوى منذ السادس من فبراير عند 64.24 دولار للبرميل.

ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت عشرة سنتات، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 67.40 دولار للبرميل.

ويطغى ارتفاع الإنتاج الأمريكي على أسواق النفط العالمية ويأتي في الوقت الذي يقيد فيه منتجون آخرون كبار بينهم روسيا وأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مستويات الإنتاج بهدف مساعدة الأسعار على الارتفاع.

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستتفوق على روسيا كأكبر منتج للنفط في العالم بحلول 2019 على الأكثر.

ووفقا للبيانات الحكومية الأسبوعية التي نشرت، الخميس، فإن الإنتاج الأمريكي بلغ 10.27 مليون برميل يوميا، وهو مستوى يزيد عن أحدث بيانات للسعودية أكبر مصدر للخام في العالم.