تسجيل الدخول

الوطن

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي بالبحيرة

منذ 26 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي بالبحيرة

اللواء علاء عبدالفتاح

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي عند الكيلو 153 بطريق الخدمات، بنطاق دائرة قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقي مأمور قسم شرطة غرب النوبارية، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي عند الكيلو 153 بطريق الخدمات بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "محمد.س.م" 34 سنة سائق، ومقيم بقرية كفر الجزار التابعة لمركز بنها بالقليبوبية، على الطريق الصحراوي، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة انحراف إحدى السيارات عليه، ما أدى لانقلابها واصطدامها بقاعدة كوبري المشاه أمام مدخل مدينة النوبارية.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة و"محمد .ح.ع" 38 سنة باشتباه كسر بالضلوع، ونزيف بالرئه اليمنى، ولا يمكن استجوابه، و"أمل .ا.ع" 48 سنة ربة منزل، مقيمة بقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات، باشتباه كسر بالحوض، تصادف وجودهما بجانب الطريق حال وقوع الحادث، واصطدام السيارة بهما، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، للعلاج.

وبسؤال قائد السيارة والمصابة، أقرا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة.

أخبار متعلقة

أمن البحيرة يكثف جهوده للقبض على لصوص الآثار المزيفة

أمن البحيرة يكثف جهوده للقبض على لصوص الآثار المزيفة

تكثف المباحث الجنائية بالبحيرة، جهودها للقبض على ربة منزل وآخر، لقيامهما بالنصب على شاب من خلال بيعهما تمثالًا حجريًا له على أساس أنه أثريًا، وذلك بمبلغ 50 ألف
أمن البحيرة يضبط 6 بتهمة البلطجة وبحوزتهم أسلحة بيضاء

أمن البحيرة يضبط 6 بتهمة البلطجة وبحوزتهم أسلحة بيضاء

شنت أجهزة الأمن في البحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، والبلطجية وحائزي الأسلحة البيضاء.
أمن البحيرة يضبط 6 بلطجية بحيازتهم أسلحة بيضاء

أمن البحيرة يضبط 6 بلطجية بحيازتهم أسلحة بيضاء

شنت أجهزة الأمن في البحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، والبلطجية وحائزى الأسلحة البيضاء.
أمن البحيرة يضيط 4 هارين من أحكام ومراقبة في حملة مكبرة

أمن البحيرة يضيط 4 هارين من أحكام ومراقبة في حملة مكبرة

ضبطت المباحث الجنائية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء عبد الفتاح مدير الأمن، خلال حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، 4 أشخاص هاربين من أحكام

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

باريس: زيارة ماكرون للولايات المتحدة بين 23 و25 أبريل

باريس: زيارة ماكرون للولايات المتحدة بين 23 و25 أبريل

وفد مجلس الشورى السعودي يزور موسكو في مارس

وفد مجلس الشورى السعودي يزور موسكو في مارس

مسؤول: المدنيون لا يستطيعون مغادرة الغوطة الشرقية بسبب قذائف المسلحين

مسؤول: المدنيون لا يستطيعون مغادرة الغوطة الشرقية بسبب قذائف المسلحين

السبت.. مؤتمر جماهيري لأقباط المهجر لتأييد السيسي

السبت.. مؤتمر جماهيري لأقباط المهجر لتأييد السيسي

الخضروات ترتفع 10 قروش.. والطماطم بـ3.3 جنيه

الخضروات ترتفع 10 قروش.. والطماطم بـ3.3 جنيه

اختيارات الوطن

ملخص مغامرة بـ«العجلة»: اللى مش هتعمله النهارده.. مش هيتعمل خالص

ملخص مغامرة بـ«العجلة»: اللى مش هتعمله النهارده.. مش هيتعمل خالص

زيت بيض النمل.. أحدث صيحة فى عالم التجميل

زيت بيض النمل.. أحدث صيحة فى عالم التجميل

ملابس تصفيات من «البراند» إلى الـ«ستوك»: على قد فلوسك.. البس

ملابس تصفيات من «البراند» إلى الـ«ستوك»: على قد فلوسك.. البس

77 عاماً ويتمنى لقاء الرئيس «المنقذ المحافظ على مصر»

77 عاماً ويتمنى لقاء الرئيس «المنقذ المحافظ على مصر»

الاسم «سرور» والأب «سعيد».. والحال «مش ولابد»

الاسم «سرور» والأب «سعيد».. والحال «مش ولابد»

الأكثر قراءة

عاجل