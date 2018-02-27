إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي عند الكيلو 153 بطريق الخدمات، بنطاق دائرة قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقي مأمور قسم شرطة غرب النوبارية، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي عند الكيلو 153 بطريق الخدمات بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "محمد.س.م" 34 سنة سائق، ومقيم بقرية كفر الجزار التابعة لمركز بنها بالقليبوبية، على الطريق الصحراوي، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة انحراف إحدى السيارات عليه، ما أدى لانقلابها واصطدامها بقاعدة كوبري المشاه أمام مدخل مدينة النوبارية.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة و"محمد .ح.ع" 38 سنة باشتباه كسر بالضلوع، ونزيف بالرئه اليمنى، ولا يمكن استجوابه، و"أمل .ا.ع" 48 سنة ربة منزل، مقيمة بقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات، باشتباه كسر بالحوض، تصادف وجودهما بجانب الطريق حال وقوع الحادث، واصطدام السيارة بهما، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، للعلاج.

وبسؤال قائد السيارة والمصابة، أقرا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة.