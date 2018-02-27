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وكالة الطاقة: أمريكا ستتجاوز روسيا كأكبر منتج للنفط في 2019

منذ 26 دقيقة
كتب: وكالات
وكالة الطاقة: أمريكا ستتجاوز روسيا كأكبر منتج للنفط في 2019

منصات استخراج النفط - أرشيفية

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستتفوق على روسيا كأكبر منتج للنفط في العالم بحلول 2019 على الأكثرـ مع استمرار ازدهار قطاع النفط الصخري في البلاد.

وأوضح فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة خلال مناسبة في طوكيو، أن الولايات المتحدة ستتفوق على روسيا كأكبر منتج للخام -بالتأكيد في العام المقبل- إن لم يكن هذا العام.

وحسب "رويترز"، أوضح المدير النتنفيذي: "نمو النفط الصخري الأمريكي قوي جدا، الوتيرة قوية جدا، الولايات المتحدة ستصبح منتج النفط الأول في وقت قريب".

وارتفع مستوى إنتاج الخام الأمريكي فوق 10 ملايين برميل يوميا أواخر العام الماضي للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي، لتتفوق بذلك الولايات المتحدة على السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر، إن إنتاج الولايات المتحدة سيتجاوز 11 مليون برميل يوميا بحلول أواخر 2018، وسيقود هذا الولايات المتحدة إلى التفوق على روسيا أكبر منتج للخام في العالم، والتي تضخ إمدادات دون هذا المستوى بقليل.

وقال "بيرول"، إنه لا يتوقع بلوغ الإنتاج الأمريكي مستوى الذروة قبل 2020 ولا يتوقع تراجعا في السنوات الأربع إلى الخمس التالية.

تأتي زيادة الإمدادات الأمريكية في الوقت الذي يقيد فيه منتجون آخرون كبار بينهم روسيا وأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" مستويات الإنتاج بهدف مساعدة الأسعار على الارتفاع.

وتتزايد صادرات الخام الأمريكي، بما في ذلك إلى الأسواق الآسيوية الأكبر والأسرع نموا في العالم، مما يقلص الحصة السوقية لروسيا وأوبك.

في الوقت ذاته، هبط صافي الواردات الأمريكية من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا إلى 4.98 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأت إدارة معلومات الطاقة تسجيل البيانات في 2001، وهو ما يسلط الضوء على مزيد من التآكل في سوق ظلت أوبك تعتمد عليها لعقود.

وقال "بيرول"، إن نمو الإنتاج ليس قويا في الولايات المتحدة وحدها مشيرا إلى كندا، والنفط الرملي على وجه الخصوص، والمشروعات البحرية البرازيلية، هذا محركان رئيسيان لقيادة الإنتاج من خارج الولايات المتحدة.

وبشأن الطلب، قال بيرول، إن وكالة الطاقة الدولية تتوقع نموا بنحو 1.4 مليون برميل يوميا في 2018.

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