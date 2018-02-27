مدير "بوتاجسكو" بأسيوط: مشروع شباب المنافذ المتنقلة وفر 350 فرصة عمل

أكد المحاسب حامد علي شحاتة مدير عام الوجه القبلي بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجسكو"، أنه تم خلال العام الماضي افتتاح مشروع المنافذ المتنقلة لتشغيل شباب الخريجين بمحافظة أسيوط وذلك ضمن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشغيل شباب الخريجين والحد من البطالة.

وأضاف، أن مشروع شباب المنافذ المتنقلة لتشغيل شباب الخريجين حقق أكثر من 350 فرصة عمل بقرى ومدن أسيوط إضافة إلى القضاء على أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز خاصة بالقرى والعزب والنجوع البعيدة عن أماكن مستودعات الشركة والمواطنين، موضحا أنه بالتنسيق مع المحافظة والتموين يقوم شباب الخريجين المتعاقدين مع الشركة باستلام الحصة المقررة وقدرها عشرة آلاف أسطوانة يوميا وتوزيعها بالسعر الرسمي تحت إشراف التموين.

وأشار شحاتة أن محافظة أسيوط للمرة الأولى منذ سنوات لم تشهد أية خلافات ولا مشاجرات بسبب نقص وأزمة اسطوانات البوتاجاز خلال فصل الشتاء هذا العام وأنه على مسئوليته لا عودة لمشاكل ونقص البوتاجاز مرة أخرى في محافظات الصعيد.

وأوضح مدير عام الوجه القبلي، أنه جار تطبيق مشروع منافذ شباب الخريجين بمحافظات الوجه القبلي والتي تشمل سوهاج وقنا والأقصر وأسوان وذلك بالتنسيق مع المحافظين ووزارة التموين بكل محافظة.