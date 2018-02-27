تسجيل الدخول

الوطن

مدير "بوتاجسكو" بأسيوط: مشروع شباب المنافذ المتنقلة وفر 350 فرصة عمل

منذ 28 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
مدير "بوتاجسكو" بأسيوط: مشروع شباب المنافذ المتنقلة وفر 350 فرصة عمل

المحاسب حامد علي شحاته مدير عام الوجه القبلي بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجسكو "

أكد المحاسب حامد علي شحاتة مدير عام الوجه القبلي بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجسكو"، أنه تم خلال العام الماضي افتتاح مشروع المنافذ المتنقلة لتشغيل شباب الخريجين بمحافظة أسيوط وذلك ضمن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشغيل شباب الخريجين والحد من البطالة.

وأضاف، أن مشروع شباب المنافذ المتنقلة لتشغيل شباب الخريجين حقق أكثر من 350 فرصة عمل بقرى ومدن أسيوط إضافة إلى القضاء على أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز خاصة بالقرى والعزب والنجوع البعيدة عن أماكن مستودعات الشركة والمواطنين، موضحا أنه بالتنسيق مع المحافظة والتموين يقوم شباب الخريجين المتعاقدين مع الشركة باستلام الحصة المقررة وقدرها عشرة آلاف أسطوانة يوميا وتوزيعها بالسعر الرسمي تحت إشراف التموين.

وأشار شحاتة أن محافظة أسيوط للمرة الأولى منذ سنوات لم تشهد أية خلافات ولا مشاجرات بسبب نقص وأزمة اسطوانات البوتاجاز خلال فصل الشتاء هذا العام وأنه على مسئوليته لا عودة لمشاكل ونقص البوتاجاز مرة أخرى في محافظات الصعيد.

وأوضح مدير عام الوجه القبلي، أنه جار تطبيق مشروع منافذ شباب الخريجين بمحافظات الوجه القبلي والتي تشمل سوهاج وقنا والأقصر وأسوان وذلك بالتنسيق مع المحافظين ووزارة التموين بكل محافظة.

أخبار متعلقة

طلب إحاطة لـ"الملا" لتعيين 50 شاباً في بوتاجاسكو سوهاج بعقود مزورة

طلب إحاطة لـ"الملا" لتعيين 50 شاباً في بوتاجاسكو سوهاج بعقود مزورة

وقال الشريف فى بيان صحفى، ماحدث فى تعيين شباب فضيحة لايمكن السكوت عنها، وسوف استخدم أدواتى الرقابية حتى يتم محاسبة المسئول عن ما حدث، ومن ثم إحالة الواقعة إلى
رئيس "بوتاجاسكو" يشارك في احتفالية "عيد العمال"

رئيس "بوتاجاسكو" يشارك في احتفالية "عيد العمال"

شارك عمرو كامل رئيس بوتاجاسكو، فى الاحتفالية التي نظمها اتحاد عمال مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال
رئيس "بوتاجاسكو": مصنع بوتاجاز لخدمة أهالي سوهاج وقنا والأقصر وأسوان

رئيس "بوتاجاسكو": مصنع بوتاجاز لخدمة أهالي سوهاج وقنا والأقصر وأسوان

أكد المحاسب حسين فتحي، رئيس الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو"، على الاستمرار في تطوير أنشطة توزيع البوتاجاز بمحافظات الصعيد، من خلال مصنع تعبئة أسطوا
رئيس "بوتاجاسكو": نمتلك 262 منفذًا لتوزيع البوتاجاز المدعم

رئيس "بوتاجاسكو": نمتلك 262 منفذًا لتوزيع البوتاجاز المدعم

قال المحاسب حسين فتحي، رئيس الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو"، إنه تم تنفيذ خطة لزيادة منافذ التوزيع الثابتة ذات السعات الصغيرة كأحد الحلول لتوفير ال
رئيس "بوتاجاسكو": إقامة مراكز توزيع للبوتاجاز ببعض المحافظات لأول مرة

رئيس "بوتاجاسكو": إقامة مراكز توزيع للبوتاجاز ببعض المحافظات لأول مرة

أكد المحاسب حسين فتحي، رئيس الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو"، على إقامة مراكز توزيع جديدة في مناطق ومحافظات تعمل فيها الشركة، وذلك "لأول مرة" منذ إن
رئيس "بوتاجاسكو": وزعنا 70 مليون أسطوانة بوتاجاز مدعمة في 2016

رئيس "بوتاجاسكو": وزعنا 70 مليون أسطوانة بوتاجاز مدعمة في 2016

قال المحاسب حسين فتحي، رئيس الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو"، إنه جاري تنفيذ خطة موسعة خلال العام للانتشار على مستوى الجمهورية وتطوير خدمات توزيع ا

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

باريس: زيارة ماكرون للولايات المتحدة بين 23 و25 أبريل

باريس: زيارة ماكرون للولايات المتحدة بين 23 و25 أبريل

وفد مجلس الشورى السعودي يزور موسكو في مارس

وفد مجلس الشورى السعودي يزور موسكو في مارس

مسؤول: المدنيون لا يستطيعون مغادرة الغوطة الشرقية بسبب قذائف المسلحين

مسؤول: المدنيون لا يستطيعون مغادرة الغوطة الشرقية بسبب قذائف المسلحين

السبت.. مؤتمر جماهيري لأقباط المهجر لتأييد السيسي

السبت.. مؤتمر جماهيري لأقباط المهجر لتأييد السيسي

الخضروات ترتفع 10 قروش.. والطماطم بـ3.3 جنيه

الخضروات ترتفع 10 قروش.. والطماطم بـ3.3 جنيه

اختيارات الوطن

ملخص مغامرة بـ«العجلة»: اللى مش هتعمله النهارده.. مش هيتعمل خالص

ملخص مغامرة بـ«العجلة»: اللى مش هتعمله النهارده.. مش هيتعمل خالص

زيت بيض النمل.. أحدث صيحة فى عالم التجميل

زيت بيض النمل.. أحدث صيحة فى عالم التجميل

ملابس تصفيات من «البراند» إلى الـ«ستوك»: على قد فلوسك.. البس

ملابس تصفيات من «البراند» إلى الـ«ستوك»: على قد فلوسك.. البس

77 عاماً ويتمنى لقاء الرئيس «المنقذ المحافظ على مصر»

77 عاماً ويتمنى لقاء الرئيس «المنقذ المحافظ على مصر»

الاسم «سرور» والأب «سعيد».. والحال «مش ولابد»

الاسم «سرور» والأب «سعيد».. والحال «مش ولابد»

الأكثر قراءة

عاجل