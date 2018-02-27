تسجيل الدخول

الوطن

حبس 3 متهمين سرقوا فيلا عائلة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

منذ 54 دقيقة
كتب: صالح رمضان
حبس 3 متهمين سرقوا فيلا عائلة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

صورة أرشيفية

أمرت نيابة الجمالية، بإشراف المستشار خالد ممدوح خضر، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، اليوم، بحبس 3 متهمين بسرقة فيلا عائلة السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، الكائنة بعزبة راضي بمركز الجمالية بالدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العقيد أحمد عبد الرحمن، مأمور مركز شرطة الجمالية، ببلاغ حسام الدين عصام الدين راضي، مدير أحد البنوك، باكتشافه سرقة فيلا عائلة السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، والتي كان يمتلكها المهندس عصام الدين راضي، وزير الري الأسبق، واختفاء بعض محتوياتها.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد سيد خشبة رئيس فرع مباحث شمال الدقهلية، والرائد أحمد جعفر، رئيس مباحث المركز، وتوصلت التحريات إلي ارتكاب 3 أشخاص للواقعة.

وباستئذان النيابة العامة تم إعداد كمين وضبط المتهمين والذين أرشدوا عن مكان المسروقات وتمكنت المباحث من إعادتها ومنها: "جهاز فيديو، وريسفير، وأنابيب بوتاجاز، وتحف أثرية، وبطاطين، وبعض المحتويات الأخرى".

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1127 جنح الجمالية لسنة 2018.

أخبار متعلقة

اليوم.. نائب مدير أمن الدقهلية ضيف "الأمن للجميع" على "صوت العرب"

اليوم.. نائب مدير أمن الدقهلية ضيف "الأمن للجميع" على "صوت العرب"

يستضيف برنامج "الأمن للجميع" المذاع على موجات إذاعة "صوت العرب" اليوم.
"أمن الدقهلية" ينشر لافتات تهنئة بعيدي الشرطة وثورة 25 يناير

"أمن الدقهلية" ينشر لافتات تهنئة بعيدي الشرطة وثورة 25 يناير

نشرت مديرية أمن الدقهلية وإدارة المرور لافتات تهنئة بعيد الشرطة وذكرى
هانى شاكر يشكر مديرية أمن الدقهلية بعد حل أزمة "آسيا"

هانى شاكر يشكر مديرية أمن الدقهلية بعد حل أزمة "آسيا"

هانى شاكر يشكر مديرية أمن الدقهلية بعد حل أزمة "آسيا"
مدير أمن الدقهلية يتفقد قافلة الطوارئ الطبية لتأمين عيد الميلاد

مدير أمن الدقهلية يتفقد قافلة الطوارئ الطبية لتأمين عيد الميلاد

تفقد اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، القافلة الطبية الخاصة بالطوارئ والتأمين الطبي خلال فترة الأعياد
مدير أمن الدقهلية خلال تفقده الكنائس: تنفيذ القانون بكل حزم وحسم

مدير أمن الدقهلية خلال تفقده الكنائس: تنفيذ القانون بكل حزم وحسم

تفقد اللواء أيمن الملاح، مساعد الوزير مدير أمن الدقهلية، يرافقه اللواء طارق عطية، مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا، اليوم عدد من الكنائس بنطاق محافظة الدقهلية - و
"أمن الدقهلية" يكثف جهوده لضبط العاطل المتهم بذبح زوجته في المنصورة

"أمن الدقهلية" يكثف جهوده لضبط العاطل المتهم بذبح زوجته في المنصورة

تكثف مباحث الدقهلية، اليوم، من جهودها لضبط زوج ذبح زوجته

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

ضبط 10 آلاف قرص مخدر خلال 24 ساعة

ضبط 10 آلاف قرص مخدر خلال 24 ساعة

باريس: زيارة ماكرون للولايات المتحدة بين 23 و25 أبريل

باريس: زيارة ماكرون للولايات المتحدة بين 23 و25 أبريل

وفد مجلس الشورى السعودي يزور موسكو في مارس

وفد مجلس الشورى السعودي يزور موسكو في مارس

مسؤول: المدنيون لا يستطيعون مغادرة الغوطة الشرقية بسبب قذائف المسلحين

مسؤول: المدنيون لا يستطيعون مغادرة الغوطة الشرقية بسبب قذائف المسلحين

السبت.. مؤتمر جماهيري لأقباط المهجر لتأييد السيسي

السبت.. مؤتمر جماهيري لأقباط المهجر لتأييد السيسي

اختيارات الوطن

ملخص مغامرة بـ«العجلة»: اللى مش هتعمله النهارده.. مش هيتعمل خالص

ملخص مغامرة بـ«العجلة»: اللى مش هتعمله النهارده.. مش هيتعمل خالص

زيت بيض النمل.. أحدث صيحة فى عالم التجميل

زيت بيض النمل.. أحدث صيحة فى عالم التجميل

ملابس تصفيات من «البراند» إلى الـ«ستوك»: على قد فلوسك.. البس

ملابس تصفيات من «البراند» إلى الـ«ستوك»: على قد فلوسك.. البس

77 عاماً ويتمنى لقاء الرئيس «المنقذ المحافظ على مصر»

77 عاماً ويتمنى لقاء الرئيس «المنقذ المحافظ على مصر»

الاسم «سرور» والأب «سعيد».. والحال «مش ولابد»

الاسم «سرور» والأب «سعيد».. والحال «مش ولابد»

الأكثر قراءة

عاجل