حبس 3 متهمين سرقوا فيلا عائلة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

أمرت نيابة الجمالية، بإشراف المستشار خالد ممدوح خضر، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، اليوم، بحبس 3 متهمين بسرقة فيلا عائلة السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، الكائنة بعزبة راضي بمركز الجمالية بالدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العقيد أحمد عبد الرحمن، مأمور مركز شرطة الجمالية، ببلاغ حسام الدين عصام الدين راضي، مدير أحد البنوك، باكتشافه سرقة فيلا عائلة السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، والتي كان يمتلكها المهندس عصام الدين راضي، وزير الري الأسبق، واختفاء بعض محتوياتها.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد سيد خشبة رئيس فرع مباحث شمال الدقهلية، والرائد أحمد جعفر، رئيس مباحث المركز، وتوصلت التحريات إلي ارتكاب 3 أشخاص للواقعة.

وباستئذان النيابة العامة تم إعداد كمين وضبط المتهمين والذين أرشدوا عن مكان المسروقات وتمكنت المباحث من إعادتها ومنها: "جهاز فيديو، وريسفير، وأنابيب بوتاجاز، وتحف أثرية، وبطاطين، وبعض المحتويات الأخرى".

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1127 جنح الجمالية لسنة 2018.